İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'daki ikinci dönemi hayal edilenden uzak seyreden Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Takımdan ayrılmak istediği bilinen Portekizli yıldız için son iddia Arap Yarımadası'ndan geldi.

Chelsea ve Napoli'nin ilgilendiği ancak akıl çelici bir teklif yapmadığı 37 yaşındaki Portekizli futbolcuya Suudi Arabistan ekiplerinden abartılı teklifler geldiği öne sürüldü. Haberlere göre; Al-Hilal ve Al-Nassr, Cristiano Ronaldo için sınırları zorlamaya hazır.

FEDERASYON BAŞKANI ATEŞİ YAKTI

Konuyla ilgili The Athletic'e bir röportaj veren Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal, Cristiano Ronaldo'yu Transfer etme arzularını gizlemedi. Al-Misehal, deneyimli oyuncuyu Arabistan'da görmeyi çok istediğini ifade etti.

YASSER AL-MISEHAL'IN RONALDO SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE:

"Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan Ligi'nde futbol oynadığını görmeyi çok isteriz. Böyle bir transfer gerçekleşirse çok olumlu geri dönüşler alırız ve herkes için büyük haber niteliği taşır. Eminim ki herkes Cristiano Ronaldo'nun başarılarını ve rekorlarını biliyordur. Tüm bunların yanı sıra harika bir rol model. Bence neden olmasın? Bunun çok pahalı bir anlaşma olacağını biliyorum ancak kulüplerimizin önümüzdeki yıllarda daha yüksek gelir elde edeceğini görebiliyoruz. Premier Lig'den Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olan birçok yıldız oyuncu gördük. Cristiano Ronaldo'yu bir oyuncu olarak çok beğeniyorum ve burada izlemek isterim."

TRANSFER İÇİN SON 5 GÜN

Suudi Arabistan Ligi'nde transfer döneminin sona ermesine 5 gün var. Ülkede 26 Haziran 2022 tarihinde açılan transfer tahtası, 17 Eylül 2022 tarihinde kapanacak.

MANCHESTER UNITED'DA İSYAN SÜRÜYOR

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Cristiano Ronaldo problemi devam ediyor. Yaz ayları boyunca takımdan ayrılacağı konuşulan tecrübeli yıldız, Old Trafford'da kalmış ve Kırmızı Şeytanlar ile sezona giriş yapmıştı. Ancak Manchester United'daki Ronaldo problemi, daha da büyüyeceğe benziyor...

The Sun'a konuşan bir kaynak, "Ronaldo geçen sezon United'a döndüğünde tüm oyuncular buna bayıldı, ancak sezon öncesini kaçırdığı için hayal kırıklığına uğradılar" dedi. Habere göre Ronaldo, takımda süre aldığında kendisine verilen taktiklerden çok iç güdüleri ile hareket ediyor ve bu da takıma olumsuz bir hava olarak yansıyor.

Daily Mail'da yer alan habere göre ise Manchester United'da takımdaki futbolcular, Cristiano Ronaldo'nun Ocak ayında gönderilmesi için tüm şartların zorlanmasını istiyor.

FENERBAHÇE İDDİALARI ÇOK KONUŞULDU

Fenerbahçe 'nin Manchester United'da mutsuz olan Cristiano Ronaldo ile prensipte anlaştığı iddia edilmişti. Ancak Ronaldo ile ilgili transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Ajansspor'un iddiasına göre, Fenerbahçe Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus aracılığıyla Cristiano Ronaldo ile görüştü ve sarı lacivertli ekibe gelmesi için ikna etti. Haberde ücrete dair son pürüzlerin konuşulduğu yazılmıştı. Ancak sarı lacivertli ekibin böyle bir girişimde olmadığı ifade edilmişti.

Efsane oyuncunun Fenerbahçe’ye transfer ihtimali spor kamuoyunu heyecanlandırırken kısa sürede 154 binin üzerinde tweet atıldı. Sarı lacivertli kulüp ise iddiaları net şekilde reddetmişti.

(Hürriyet)