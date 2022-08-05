Cristiano Ronaldo için sürpriz talip! Corinthians başkanı açıkladı

Transfer döneminde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle İngiltere'de Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo için her gün yeni bir iddia gündeme gelmekte. Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılması beklenen tecrübeli futbolcunun yeni adresinin neresei olacağı ise şimdiden büyük merak konusu. Ronaldo'nun talipleri arasına ise sürpriz bir takım dahil oldu.

İngiliz basınından aktardığı habere göre; teknik direktörlüğünü Vitor Pereira'nın yaptığı Corinthians, Cristiano Ronaldo'yu istediklerini resmen açıkladı. Corinthians başkanı Duilio Monteiro Alves, Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek istediğini itiraf ederken "Futbolda her şey mümkün" ifadelerini kullandı. Alves, "Böyle bir ihtimal daha önce yoktu ama şimdi gözümüz üzerinde" şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda forma giymek istediği bilinen Portekizli tecrübeli golcü ile Chelsea, Napoli, Atletico Madrid, Bayern Münih gibi devlerin ilgilendiği ileri sürülmüştü. Ronaldo'ya bu kez sürpriz bir takım talip oldu.









United'a çare olamadı

Geçtiğimiz sezon eski kulübü Manchester United'a geri dönen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo 24 gol ve 3 asistlik performansına rağmen takımının Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmasına engel olamamıştı. 37 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istediği haberleri gündemdeki yerini korusa da Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın yeni sezon hazırlıklarına dahil olmuştu.

Hazırlık maçında stadı terk etti

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında ilk 45 dakika forma giymiş, devre arasında oyundan alınınca stadı terk etmişti. Erik ten Hag da Ronaldo'nun bu davranışını yakışıksız bulup eleştirmişti.







