Premier Lig devi Manchester United'daki geleceği büyük merak konusu olan Cristiano Ronaldo'da sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

AS'ta yer alan habere göre Portekizli yıldıza kulüp arayan menajer Jorge Mendes, yakın zamanda Ronaldo'yu Napoli de dahil olmak üzere Avrupa'daki birçok kulübe teklif etti.

Maaşı sorun

Eğer bir orta yol bulunamazsa Manchester United Ronaldo2yu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Ancak transferin önündeki en büyük engel yıldız futbolcunun yüksek maaşı. Napoli'nin Portekizli futbolcunun yıllık en az 8 milyon Euro kazanması nedeniyle şu an için transferi gerçekleştirmesi pek olası görünmüyor. Bununla birlikte Paulo Dybala transferini tamamlayamaması nedeniyle İtalyan ekibinin harcayabileceği bir transfer bütçesinin bulunduğuna inanılıyor.

Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan Manchester United'a geri dönen 37 yaşındaki futbolcunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ronaldo, geride bıraktığımız sezon 39 maçta 24 gol ve 3 asistlik performansa imza atmıştı.



