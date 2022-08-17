Cristiano Ronaldo için Sporting devreye girdi! Girişimler başladı

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala henüz geleceği netlik kazanmayan Cristiano Ronaldo için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Portekiz ekibi Sporting, Cristiano Ronaldo'yu yeniden kadrosuna katmak için mümkün olan tüm olanakları seferber etmeyi planlıyor.

Şampiyonlar Ligi isteği

Portekiz ekibi için Ronaldo'nun transferi oldukça zor gözüküyor ancak 37 yaşındaki yıldızın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteği ve şu ana kadar ciddi bir talibinin çıkmaması Sporting'in elini güçlendirebilir.

Eğer bu transfer hamlesi gerçekleşirse Ronaldo 19 yıl aradan sonra yıldızının parladığı eski kulübüne geri dönmüş olacak.

Sessizliğini bozuyor

Kendisi hakkında çıkan haberlere tepki gösteren Portekizli yıldız geçtiğimiz gün bir röportajda her şeyi anlatacağını şu sözlerle belirtti: "Birkaç hafta içinde bir röportaj vereceğim ve herkes, her şeyi öğrenecek. Medya sadece yalan söylüyor. Son birkaç ayda hakkımda yaptıkları 100 haberden sadece 5'i doğru. Bunun nasıl bir şey olduğunu hayal edin!"

Sezon öncesi sorunlar

Kırmızı Şeytanlar'ın Tayland ve Avustralya'da gerçekleştirilen sezon öncesi kamplarına ailevi sebepler ile katılmayan ve takımdan ayrılmak istediği ileri sürülen Portekizli yıldız, takımının Premier Lig'de son oynadığı Brentford maçına ilk 11'de başlamıştı.

Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan Manchester United'a geri dönen 37 yaşındaki futbolcunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ronaldo, geride bıraktığımız sezon 39 maçta 24 gol ve 3 asistlik performansa imza atmıştı.



