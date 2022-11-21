Cristiano Ronaldo için müthiş iddia: O takımda oynamak istiyor

Verdiği sansasyonel röportajın ardından Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cristiano Ronaldo'nun adı her geçen gün farklı bir takımla anılıyor.

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Premier Lig'den Newcastle United ve Chelsea, MLS'den Inter Miami ve Los Angeles FC, Serie A'dan Napoli ve Roma bu takımların başında geliyor.

ROMA'DAN AÇIKLAMA

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Düşünen Futbol Zirvesi'ne Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto da katıldı.

Pinto, basın mensuplarından gelen transfer iddiaları ile ilgili sorulara, "İtalya'da beni rahatsız eden şeylerden biri de sürekli transfer piyasasından bahsediyor olmamız. Her gün bunu konuşuyoruz" şeklinde yanıt verdi.

RONALDO SÖZLERİ

Tiago Pinto, Ronaldo'nun Roma'ya transfer olacağı yönünde çıkan haberler hakkında ise, "Gerçek şu ki, Cristiano hiçbir zaman bizim için bir olasılık olmadı. Bu söylentilerin hiçbir zaman temeli olmadı.





Ronaldo'yu bize yakıştırmaları belki normal, çünkü Mourinho ve o Portekizli, ancak tekrar ediyorum, hiçbir zaman Ronaldo ile ilgili bir düşüncemiz olmadı" ifadelerini kullandı.

MÜTHİŞ İDDİA!

Karim Benzema, sakatlığının ardından Fransa Milli Takımı'ndan çıkarılmıştı. Uzun sürmesi beklenen bu sakatlığın ardından Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e dönebileceği iddia edildi.

Sport'ta yer alan habere göre, Real Madrid'e bunu Portekizli yıldız teklif edecek. Tecrübeli yıldız Manchester United ile sözleşme sorununu halledebilirse, altı aylığına Real Madrid'de forma giyebilir.





DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTERECEK

Gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajın ardından Portekiz Milli Takım kampına katılan Cristiano Ronaldo, son Dünya Kupası'nı yaşayacak. Başarılı oyuncu H Grubu'nda Uruguay, Güney Kore ve Gana karşısında boy gösterecek.

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Ronaldo, kariyerindeki son Dünya Kupası'nda Portekiz ile şampiyonluk yaşamak istiyor.