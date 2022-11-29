2022 Katar Dünya Kupası'nda Gana ve Uruguay'ı mağlup ederek son 16 turuna katılmaya hak kazanan Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo konuşulmaya devam ediyor. Manchester United ile sözleşmesini fesheden ve hakkında birçok transfer iddiası ortaya atılan Ronaldo için ilk resmi teklif yapıldı.

Cristiano Ronaldo'nun 2020-21 Sezonunda Serie A ve İtalya Kupasında Attığı Tüm Goller





Ronaldo'nun yeni takımı netlik kazanmaya başladı. Transferin gerçekleşmesi durumunda Portekizli dünya yıldızı yeni bir servetin sahibi olacak. İşte transferin tüm ayrıntıları...

FIFA'YI BİLE ŞAŞIRTAN GOL

FIFA, Portekiz'in golünü ilk olarak Cristiano Ronaldo'ya yazdı. Ancak daha sonra yapılan incelemeler sonrasında 37 yaşındaki yıldızın topa dokunmadığı tespit edildi. FIFA güncelleme yaparak Portekiz'de fileleri Bruno Fernandes'in havalandırdığını tescil etti.





DÜNYA KUPASI'NDA TARİHE GEÇTİ

H Grubu'nda oynanan Portekiz - Gana maçında tüm gözler Cristiano Ronaldo'nun üzerindeydi. Kupanın en büyük yıldızlarından birisi olan 37 yaşındaki efsane, Portekiz'in Gana ile karşılaştığı maça ilk 11'de başladı.





Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın 65. dakikasında attığı penaltı golüyle kupa tarihine geçti. Ronaldo, 5 dünya kupasında gol atan ilk ve tek futbolcu olarak dünya kupalarının tarihine geçti.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ ÇOK TARTIŞILDI!

Portekiz'in Dünya Kupası macerası öncesi gündemdeki tek isim Cristiano Ronaldo'ydu... Yıldız oyuncu Manchester United ile sözleşmesini feshetti ve ardından milli takım kampında önce Bruno Fernandes ardından Cancelo ile yaşadığı gerilim gündeme oturmuştu.





Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşlarıyla yaşadıkları Ronaldo'yu Dünya Kupası öncesi tartışılır hale getirdi. Portekiz ve Ronaldo ve bu tartışmalar arasında oynadıkları iki maçta da galip gelerek buzları eritti.

TEN HAG'A SALLADI SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Cristiano Ronaldo, Piers Morgan'a verdiği röportajda Manchetser United Menajeri Erik Ten Hag hakkında ağır ifadeler kullandı. Ronaldo açıklamasında, "Erik ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü bana saygı göstermiyor. Bana saygın yoksa, ben de sana asla saygı göstermem. Manchester United beni ayrılmaya zorluyor. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim." ifadelerini kullanmıştı.





Manchester United yönetimi, Ronaldo'nun Piers Morgan'a verdiği röportajın ardından oyuncuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Ronaldo'nun sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Dünya Kupası'ndaki sözleşmesi bulunmayan tek oyuncu Cristiano Ronaldo oldu.

RONALDO YENİ BİR SERVETİN DAHA SAHİBİ OLACAK

Manchester United ile sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo yeni bir servetin sahibi olacak. Dünyaca ünlü yıldıza Suudi Arabistan'dan Al-Nassr talip oldu. AS'ta yer alan habere göre Al-Nassr Kulğb, Cristiano Ronaldo'ya yıllık 75 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat teklif etti. Habere göre teklifin resmiyet kazandığı ve Dünya Kupası'nda yer alan Ronaldo'nun kısa süre içnide bu teklife cevap vereceği ifade edildi. Ronaldo, Al-Nassr'ın teklifini kabul etmesi durumunda 3 yılda 225 milyon Euro kazanacak.

İSPANYOL GAZETESİ AS'IN HABERİNDE YER ALAN İFADELERDE;

Cristiano Ronaldo, Manchester United ile olan sözleşmesini feshettikten sonra şimdiden ilk teklifini aldı. Suudi Arabistan'dan Al-Nassr, Portekizli yıldıza 3 yıl için 225 milyon euro teklif etti. 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun Avrupa'daki pazarı kısıtlı görünüyor ve Avrupa'nın önde gelen kulüpleri onu kadrolarında düşünmüyor.





Suudi devi, geçen yaz Cristiano ile sözleşme imzalamaya çalıştı, ancak müzakereler meyve vermedi. İlk teklif Cristiano için daha da yüksekti. Suudilerin yaz boyunca sunduğu teklifler iki sezon için 300 milyonu buldu. CR7'nin düşen piyasa değeri, Al-Nassr'ın teklifini azalttı.

Cristiano, Suudi Arabistan'a gitmeyi kabul ederse, Manchester United'daki önceki maaşını neredeyse üç katına çıkarmış olacak. Al-Nassr'ın teklifine rağmen Portekizli, yaz boyunca başka bir Avrupa kulübü aramak için Manchester United'dan ayrılmak istedi. Chelsea, Borussia Dortmund veya Napoli gibi bazı takımlar Cristiano'yu imzalamaya gerçekten çok yakındı, ancak bu çapta bir operasyonun üstesinden gelmek zordu ve sonunda Erik Ten Hag'ın komutası altında kaldı.





Hollandalı ile olan ilişki, rekabetin ilk aylarından sonra sürdürülemez hale geldi. Forvet çoğu maçta yedek oyuncu oldu ve Ten Hag ona güvenmedi. Cristiano Ronaldo, Portekiz ekibiyle konsantre olmak için Katar'da. Dünya Kupası bitmeden geleceği hakkında herhangi bir karar vermeyecek. Ronaldo önümüzdeki Ocak ayında Suudi Arabistan için çantalarını toplayabilir.

TRANSFER İÇİN 28 GÜNLERİ OLACAK

Suudi Arabistan'da kış transfer dönemi 1 Ocak 2023'te başlayacak 29 Ocak 2023'te ise sona erecek. Al-Nassr'ın Ronaldo'yu kadrosuna katmak için 28 günü olacak. Dünya Kupası ise 18 Aralık'ta sona erecek. Portekiz'in finale kalması halinde Ronaldo en erken 18 Aralık'ta Dünya Kupası'ndan dönebilecek. Dünyaca ünlü yıldızın Dünya Kupası sonrası kısa süreli bir tatil yapacağı ve ardından Al-Nassr'ın teklifine cevap vereceği iddia edildi. (Skorer)

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