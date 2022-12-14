Cristiano Ronaldo için bomba iddia! Real Madrid...

Manchester United'da özellikle teknik direktör Erik ten Hag'la yaşadığı sorunlar nedeniyle efsanesi olduğu Kırmızı Şeytanlar'da bekleneni veremeyen, Tottenham maçında stadyumu erken terk etmek gibi belki de kendisinden beklenmeyen tavırlar sergileyen Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak konusuydu. Her geçen gün Hag, Ronaldo ve United üçgeninde gerilim artarken CR7, Portekiz Milli Takımı'yla 2022 Dünya Kupası için Katar'dayken beklenen oldu. ManU, 37 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

'3 günlük ceza küçük düşürücüydü'

Bu süreçte Ronaldo verdiği röportajda ise çarpıcı ifadeler kullanarak gündemi sarsmıştı. Tecrübeli oyuncu, ihanete uğradını söylemiş ve "Bir maçın bitimine 3 dakika kala oyuna alınmak kabul edebileceğim bir şey değil. Üzgünüm, ben o tür bir oyucu değilim. Kulübün bana verdiği 3 günlük ceza küçük düşürücüydü. Bence bu şekilde davranmam kulübün bir stratejisiydi. Manchchester United'ın iletişim stratejisinden çok çok çok çok hayal kırıklığına uğradım" ifadelerini kullanmıştı.

Real Madrid detayı...

Bu polemik ve gelişmelerin ardından yıldız futbolcu kişisel sosyal medya hesabından saatinin ön planda olduğu bir fotoğraf paylaşmıştı. Bu fotoğrafta direkt olarak dikkat çeken saatte Ronaldo'nun, Real Madrid forması giyerek United'a attığı golün fotoğrafının olması transfer söylentilerini de beraberinde getirmişti. Tam bu sırada da Madrid, Santiago Barnebau'nun fotoğrafını paylaşınca transfer fitili ateşlenmişti.





5 maçta 1 gol

Portekiz Milli Takımı'nda da hoş karşılanmadığı iddia edilen Ronaldo tüm bu olumsuzluklar ve dedikodularla Dünya Kupası'na başladı. Çeyrek finalde Fas'a 1-0 kaybederek dev turnuvaya başlayan Portekiz'de yıldız oyuncu 5 maça çıktı ve 1 gol attı.

Senelik 200 milyon Euro'ya anlaştı iddiası!

Dünya Kupası sırasında CR7 için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr iddiaları da ortaya atıldı. Efsanevi futbolcunun, Luiz Gustavo, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar gibi ülkemizden tanıdık isimlerin de formasını giydiği Nassr'la senelik 200 milyon Euro'luk rekor maaşla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürülmüştü. Portekiz'in, İsviçre'yi 6-1 yendiği ve milli takımda tam 14 yıl sonra ilk kez yedek kaldığı maçın ardından Ronaldo, "Al Nassr haberleri doğru değil" açıklamasını yapmıştı.

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Madrid tesislerinde idman yaptı

İspanyol basını bugün de çarpıcı bir iddia ortaya attı. Relevo, yıldız futbolcunun Real Madrid spor merkezi Valdebebas'ta idman yaptığını yazdı. Haberde, 'Ronaldo kulüple olan iyi ilişkisi sayesinde formunu korumak için çalışıyor' denilse de Portekizli süperstar için Los Galacticos'a geri döneceği iddiaları kuvvetlenmeye başladı.