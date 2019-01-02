Cristiano Ronaldo hakkında bomba transfer gerçeği! Napoli...

Juventus'un geçtiğimiz yaz Real Madrid'den kadrosuna kattığı Cristiano Ronaldo'nun daha önce de bir başka Serie A ekibi Napoli'ye teklif edildiği ortaya çıktı.

Kulübün sportif direktörü Cristiano Giuntoli, Sky Sports İtalya'ya yaptığı açıklamada "Ronaldo'nun bize önerildiği doğru. Menajeri Jorge Mendes'le iyi ilişkilerimiz var." ifadelerini kullandı.

Giuntoli, bu olaydan başkan Aurelio De Laurentiis'in de haberi olduğunu belirtirken "Ancak daha sonra kendisiyle anlaşmamızın mümkün olmadığını fark ettik." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler