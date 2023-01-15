Cristiano Ronaldo gerilimi sürüyor!

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, Manchester derbisi sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.





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Fernandes ile Cristiano Ronaldo arasındaki gerilim Dünya Kupası öncesi başlamış, ikili Portekiz Milli Takımı için toplandıkları kampta soyunma odasında karşılaşmıştı.

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yayınlanan görüntülerde, Ronaldo'nun yanından geçen Bruno Fernandes, takım arkadaşına ilk anda selam vermemişti.

Bruno Fernandes'e elini uzatan ve eli bir süre havada kalan Ronaldo'nun surat ifadesindeki şaşkınlık gözlerden kaçmamıştı.

Fernandes'in Ronaldo'ya sergilediği soğuk ve ilgisiz tavır, Ronaldo'nun kulüp ve hocası hakkında yaptığı açıklamalara tepki olarak yorumlanmıştı.

Manchester derbisi sonrası açıklamalarda bulundan Bruno Fernandes, yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

Bruno Fernandes, eski takım arkadaşı Ronaldo'ya atıfta bulunarak, "En önemli şey kazanmaktı. Muhteşem bir geri dönüş oldu. Öncesinde bireylerden oluşan bir ekiptik. Şimdi ise bir takımız." ifadelerini kullandı.

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