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Cristiano Ronaldo formaları yok satıyor

Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo'nun 7 numaralı formalarına taraftarlar büyük ilgi gösteriyor.

03 Ocak 2023, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Cristiano Ronaldo formaları yok satıyor

Kariyerine artık Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da devam edecek olan Cristiano Ronaldo, daha maça çıkmadan saha dışında kulübüne kazandırmaya başladı. 2.5 yıllık anlaşma karşılığında senelik 200 milyon Euro kazanacak CR7'nin formalarına taraftarlar büyük ilgi gösteriyor.

Futbolseverler, 7 numaralı Ronaldo formalarına sahip olabilmek için cüzdanlarından 100 Dolar çıkarıyor. Bu arada Real Madrid'li Luka Modric'ten olumsuz yanıt alan Al Nassr'ın, PSG'den Sergio Ramos'u transfer etmek için büyük çaba sarf ettiği öğrenildi.


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