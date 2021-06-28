Cristiano Ronaldo, Euro 2020'ye turnuva tarihinin ve kendi kişisel rekorlarına 4 tane daha eklemek için gelmişti. Ronaldo, Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan, en çok galibiyet alan, beş farklı turnuvada gol atan ve Milli Takım düzeyinde en golcü oyuncu olmak için gelmişti. 36 yaşındaki yıldız rekorlarını kırdı ve son 16 turundan turnuvaya veda etti

Avrupa Şampiyonası tarihinin en golcüsü Ronaldo

Euro 2020 ile birlikte 5.kez Avrupa Şampiyonası finallerinde boy gösteren Cristiano Ronaldo, toplamda 14 gole ulaştı ve Michel Platini ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu. Euro 1984'te 9 gol atıp rekor kıran Platini dışında Ronaldo 9 golle turnuvaya gelmişti. Portekizli yıldız attığı 5 golle kırılması güç bir noktaya rekorunu taşıdı.

5 turnuvada da gol attı

Ronaldo yer aldığı tüm turnuvalarda gol atmayı başardı ve bu geleneği sürdürürüp rekorun tek sahibi olabilir. Ronaldo aynı zamanda en çok gol attığı Avrupa Şampiyonasını da Euro 2020'de yaşadı

C. Ronaldo'nun gol dağılımı

Euro 2004: 2 gol

Euro 2008: 1 gol

Euro 2012: 3 gol

Euro 2016: 3 gol

Euro 2020: 5 gol









Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok galibiyet gören oyuncu

Avrupa Şampiyonası finallerinde en çok galibiyet gören oyuncu rekorunu da Ronaldo kırdı. Yıldız oyuncu, 3-0'lık Macaristan galibiyeti ile İspanya'dan Xavi ve Fabregas'la paylaştığı unvanın tek sahibi oldu. Cristiano Ronaldo toplam 12 kez sahadan galip ayrıldı

Ali Daei'yi yakaladı! 109 gol...

Cristiano Ronaldo'nun bir başka amacı ise A Milli Takımlar düzeyinde en çok gol atan oyuncu olma rekoruydu. Daha önce İranlı Ali Daei 109 golle bu rekora sahip olmuştu. Euro 2020'de 5 gol atan Ronaldo böylece Portekiz A Milli Takımı adına 109 gole ulaştı ve rekora ortak oldu.





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