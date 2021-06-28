Cristiano Ronaldo Euro 2020'de rekorlarını kırdı ve ayrıldı
Cristiano Ronaldo, Euro 2020'ye 4 farklı rekor kırmak için gelmişti. Portekiz ile bir önceki turnuvada şampiyon olan 36 yaşındaki süper star hayal ettiği rekorları kırdı ama son 16 turunu geçemeden elenen taraf oldu
Cristiano Ronaldo, Euro 2020'ye turnuva tarihinin ve kendi kişisel rekorlarına 4 tane daha eklemek için gelmişti. Ronaldo, Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan, en çok galibiyet alan, beş farklı turnuvada gol atan ve Milli Takım düzeyinde en golcü oyuncu olmak için gelmişti. 36 yaşındaki yıldız rekorlarını kırdı ve son 16 turundan turnuvaya veda etti
Avrupa Şampiyonası tarihinin en golcüsü Ronaldo
Euro 2020 ile birlikte 5.kez Avrupa Şampiyonası finallerinde boy gösteren Cristiano Ronaldo, toplamda 14 gole ulaştı ve Michel Platini ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu. Euro 1984'te 9 gol atıp rekor kıran Platini dışında Ronaldo 9 golle turnuvaya gelmişti. Portekizli yıldız attığı 5 golle kırılması güç bir noktaya rekorunu taşıdı.
5 turnuvada da gol attı
Ronaldo yer aldığı tüm turnuvalarda gol atmayı başardı ve bu geleneği sürdürürüp rekorun tek sahibi olabilir. Ronaldo aynı zamanda en çok gol attığı Avrupa Şampiyonasını da Euro 2020'de yaşadı
C. Ronaldo'nun gol dağılımı
Euro 2004: 2 gol
Euro 2008: 1 gol
Euro 2012: 3 gol
Euro 2016: 3 gol
Euro 2020: 5 gol
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Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok galibiyet gören oyuncu
Avrupa Şampiyonası finallerinde en çok galibiyet gören oyuncu rekorunu da Ronaldo kırdı. Yıldız oyuncu, 3-0'lık Macaristan galibiyeti ile İspanya'dan Xavi ve Fabregas'la paylaştığı unvanın tek sahibi oldu. Cristiano Ronaldo toplam 12 kez sahadan galip ayrıldı
Ali Daei'yi yakaladı! 109 gol...
Cristiano Ronaldo'nun bir başka amacı ise A Milli Takımlar düzeyinde en çok gol atan oyuncu olma rekoruydu. Daha önce İranlı Ali Daei 109 golle bu rekora sahip olmuştu. Euro 2020'de 5 gol atan Ronaldo böylece Portekiz A Milli Takımı adına 109 gole ulaştı ve rekora ortak oldu.
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https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1409257038773948423