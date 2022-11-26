Dünya Kupası'nın tartışmasız Lionel Messi ile birlikte yapacakları en çok merak edilen oyuncusu Cristiano Ronaldo, ülkesi Portekiz'le Katar'daki organizasyona galibiyetle başladı. Kupa öncesi kulübü Manchester United ve teknik direktör Erik ten Hag'ı eleştiren Ronaldo, İngiliz ekibiyle yolları ayırmıştı. 2022 Dünya Kupası'nda takımı olmayan tek futbolcu olan CR7, Portekiz'in, H Grubu'nda Gana'yı 3-2 yendiği mücadelede penaltıdan takımının ilk golünü ağlara yolladı. Ronaldo, tek maçta 4 rekor birden kırarak tarihe geçmeyi başardı.





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10 turnuvayı da boş geçmedi

Tecrübeli futbolcu, 5 ayrı Dünya Kupası'nda gol atan tek futbolcu olurken, bu turnuva tarihinde ağları havalandıran en genç (21 yaş 132 gün, 2006 Dünya Kupası) ve en yaşlı (37 yıl 295) Portekizli unvanlarının ikisini birden kaptı. Toplamda üst üste 10 turnuvada da gol atan ilk oyuncu olmayı da başaran efsane futbolcu, Gana karşılaşmasının en iyisi seçildi. Böylece Ronaldo, Arjen Robben ve Lionel Messi'yi geçerek Dünya Kupaları'nda en çok maçın adamı seçilen (7 kez) futbolcu olarak da tarihe geçti.

'Saygısızlık yapmadım'

Gana'nın, Portekiz'e 3-2 kaybettiği maçta takımının son golüne imzasını atan Osman Bukari, Cristiano Ronaldo'nun gol sevincini taklit etmesiyle ilgili olarak, "Ronaldo'ya saygısızlık yapmadım. Dünya Kupası'ndaki ilk maçımda ülkem adına gol atmanın verdiği heyecanla bu sevinci yaptım. Yetiştirilme tarzım, bırakın idollerimden birini, hiçbir büyüğüme saygısızlığa izin vermiyor" cevabını verdi.

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