Cristiano Ronaldo çıldırdı: 'İnsanlar aptal!'

Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'le 2-2 berabere kaldıkları maç sırasında rakip takım tribünlerine çok tartışılan bir el hareketi yapmıştı. 34 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın ardından konuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara ise "Öğrenin, öğrenmek zorundasınız." yanıtını vermişti.

Dünyaca ünlü yıldız, dün Serie A'da Verona'yı yendikleri karşılaşmanın ardından Sky Sport İtalya mikrofonlarına verdiği demeçte söz konusu hareket hakkında bir kez daha konuştu. Açıklamasında oldukça sert ifadeler kullanan CR7, "İnsanlar, aptallar ve çok konuşmayı seviyorlar. Şimdilik söyleyeceklerim bundan ibaret." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler