Cristiano Ronaldo böyle istedi! Inter - Juventus maç sonucu: 1-2
İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında Inter ile Juventus kozlarını paylaştı. Giuseppe Meazza'da oynanan ve temsilcimiz Merih Demiral'ın 90 dakika sahada kaldığı maçta Juventus avantajı cebine koyan taraf oldu. Martinez'in golüyle geriye düşen Siyah Beyazlı ekip, Cristiano Ronaldo'nun golleriyle skora gitti ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında Inter, Juventus'u konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan maça hızlı başlayan Inter, Lautaro Martinez'in 9'da attığı golle öne geçti. 26'da VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Cristiano Ronaldo, eşitliği getirdi.
35'te yeniden sahneye çıkan Portekizli süperstar, Inter kalecisi Handanovic ile stoper Bastoni'nin hatasından faydalandı, fırsatçılığını kullanarak skoru belirledi. Juventus'ta sahaya ilk 11'de çıkan milli futbolcumuz Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.
Merih Demiral ile Pirlo, galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı.
77'de yerini Morata'ya bırakan Ronaldo, oyundan alınmasına tepki gösterdi.
Sahadan 2-1 galip ayrılan Juve, rövanş öncesi büyük bir avantaj sağladı.
Juventus-Inter rövanş maçı ne zaman?
Juventus-Inter rövanş maçı 9 Şubat Salı günü Siyah Beyazlı ekibin evi Allianz Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Diğer yarı final eşleşmesinde Napoli ile Atalanta karşı karşıya gelecek.