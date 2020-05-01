Cristiano Ronaldo: Bir süre daha yokum

İtalyan devi Juventus’un süperstarı Cristiano Ronaldo, koroanvirüs nedeniyle ülkesi Portekiz’e giderken, yaklaşık olarak 50 gündür Madeira’daki villasında ailesiyle birlikte kalıyor. 35 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşı Paulo Dybala’nın 4. koronavirüs testinin de pozitif çıkmasının ardından bir mesaj yolladı. CR7, bir süre daha ailesiyle vakit geçireceğini söyledi ve henüz İtalya’ya dönmeyeceğini sözlerine ekledi.