Cristiano Ronaldo beraberliği kabul edemedi!

Juventus’un, 3-1 önde olduğu maçta Parma ile 3-3 berabere kalması Cristiano Ronaldo’yu derinden yaraladı.

04 Şubat 2019, Pazartesi 07:14
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Cristiano Ronaldo beraberliği kabul edemedi!

İtalya Ligi’nde en yakın rakibi Napoli’nin 9 puan önünde 60 puanla lider durumda bulunan Juventus, geçtiğimiz haftayı 3-1 öne geçtiği maçta sahasında Parma ile 3-3 berabere kalarak kapattı.

Beklenmedik bir puan kaybı yaşayan Juve, Cristiano Ronaldo’nun (2) ve Rugani’nin golleriyle son 25 dakikaya 3-1 önde girdi. Ancak Parma, Barilla’nın ardından sahneye çıkan yıldızı Gervinho’nun 74 ve 90+3’teki golleriyle puanı kaptı.

Eski Trabzonsporlu Kucka, 2 asist yaparken, ev sahibinin süperstarı 33 yaşındaki Ronaldo’nun adeta bir final maçı kaybetmiş kadar üzülmesi, dikkatlerden kaçmadı.

CR7 bir ara gözyaşlarına bile hakim olamadı.  

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