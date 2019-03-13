2-0'dan geri dönmelerinin özel bir an olduğunu söyleyen Ronaldo, "Özel bir gece oldu Takımın tutumu ve mentalitesi Şampiyonlar Ligi için ihtiyaç duyduğumuz seviyedeydi" şeklinde konuştu.

Bireysel performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Portekizli, "Juventus beni bunun için aldı. Böyle sihirli akşamlar yaşatmam için transfer ettiler" ifadelerini kullandı. Final ile ilgili yorum yapmak için erken olduğunu belirten Ronaldo, "Final için çok erken, olaya maç-maç bakmalıyız" dedi. (Bein Sports)