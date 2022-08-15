İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da işler yolunda gitmiyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi bileti alamayan ve bu sezon başında Cristiano Ronaldo kriziyle mücadele eden Manchester temsilcisinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

Hollandalı teknik adam Erik Ten Hag'ı göreve getirerek yeni ve başarılı bir başlangıç yapmak isteyen Glazer Ailesi, bu amacına şimdilik ulaşamamış gözüküyor. Kulübün gündemine bakılırsa sezonun geri kalanında bu gayeye ulaşabileceklerinin garantisi yok.

BRENTFORD KARŞISINDA TARİHİ HEZİMET

Eski günlerini mumla arayan Manchester United, Premier Lig'de çıktığı ilk iki maçta istediğini bulamadı. Ligdeki ilk maçında Brighton'a 2-1 mağlup olan Kırmızı Şeytanlar, ikinci hafta müsabakasında Brentford'a 4-0 kaybederek tarihinin en ağır yenilgilerinden birini tattı.

Premier Lig'de ilk 2 hafta itibariyle henüz puanla tanışamayan Manchester United ligin son sırasında yer alıyor. Manchester temsilcisinin önümüzdeki hafta oynayacağı rakip Liverpool. Taraftarlar, ilk üç haftanın puansız geçilmesinden korkuyor.

MANCHESTER UNITED TARİHİNDE BİR İLK

Brentford'a karşı ilk yarıda kalesinde 4 gol gören ve rakip fileleri havalandıramayan Manchester United bir ilk yaşadı. Premier Lig devi tarihinde ilk kez Ada'da oynadığı bir müsabakada soyunma odasına 4-0 geride girmiş oldu.

"GLAZER İÇİN GİTME VAKTİ"

Brentford deplasmanında takımını yalnız bırakmayan Manchester United taraftarı, arka arkaya yenen gollerin ardından kulübün sahibi Glazer ailesine tepki gösterdi. Transfer politikası ve alınan sonuçları beğenmeyen Manchester United taraftarı, "Glazer için gitme zamanı" tezahüratı yaptı.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK ŞİMDİ

The Telegraph'tan Jason Burt'a göre; Manchester United'ın yegane problemi ve alınan sonuçların arkasında yatan acı sebep, yaz transfer döneminde kadronun güçlendirilememesi değil aynı zamanda artık bu çatı altında oyuncuları oynamaya teşvik edemeyecek kadar aciz bir atmosferin hakim olması.

Burt, Manchester United'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyecek olmasının elit seviyedeki oyuncuların gözünde ciddi bir problem olduğunun altını çiziyor ve böylesine büyük marka isimlerin Manchester United'a gelmeye sıcak bakmadığını savunuyor.

Manchester United'ın eskisi gibi bir cazibe merkezi olmamasının bir diğer sebebinin ise yeni ekonomi programı olduğu belirtiliyor. Frenkie de Jong'un olası transfer sürecinde ortaya çıkan haberler, Kırmızı Şeytanlar'ın eskisi gibi yüksek maaş bütçesine sahip olmadığını göstermiş ve bu da elit oyuncuların mali endişelerinin tetiklemişti.

ALEX TELLES FORMÜLÜNE ELEŞTİRİ

Jason Burt, Manchester United'da işleyen sağlıksız mekanizmayı Alex Telles üzerinden özetliyor. Burt, "Brezilyalı sol bek, harika işlere imza attığı Porto'dan 2020 yılında 15 milyon Euro karşılığında transfer edildi. Daha sonra onu kadroda isteyen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı ve Erik ten Hag göreve geldi. O da 12.9 milyon Euro karşılığında Tyrell Malacia'nın alınmasını istedi. Hem de sözleşmesi devam eden Alex Telles varken... Ve o Telles, Sevilla'ya kiralık gönderildi. Orada harikalar yaratması kimseye sürpriz olmaz. Tipik United işleri." diyor.

ERIK TEN HAG GİDERSE YALNIZ GİTMEYECEK...

Manchester United Futbol Direktörü John Murtough'un adamı olarak anılan Erik Ten Hag'ın kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. John Murtough sayesinde Manchester United'da futbolun başına geçtiği konuşulan Erik Ten Hag'ın görevini daha ne kadar muhafaza edebileceği net değil. Çünkü kulüpte yeterliliği tartışılan tek isim Hollandalı çalıştırıcı değil.

John Murtough'un Manchester United gibi bir kulübü yönetmenin getireceği sorumluluğu kaldıramayacak bir karakter yapısına sahip olduğu görüşü hakim. İngiliz basını kesin hüküm vermek için henüz erken olduğunun altını çizse de John Murtough hakkında birçok soru işareti var.

John Murtough'u en fazla köşeye sıkıştıran kararı ise yaşanan tarihi başarızlıkların sorumlusu olarak gösterilen Erik Ten Hag'ı takımın başına büyük ve olumlu bir PR kampanyasıyla geçirmesi olabilir. Çünkü yürütülen ve lanse edilenin aksine Erik Ten Hag şimdiye dek taraftarlar için hayal kırıklığından öteye geçemedi.

İLK MİLLİ ARADA YERİNE POCHETTINO GELEBİLİR

Ada basını, Manchester United teknik direktör Erik Ten Hag'ın ilk milli arada görevinden alınacağını ve yerine Mauricio Pochettino'nun getirileceğini yazıyor. Olası bir ayrılık durumunda görevine son verilenin yalnızca Erik Ten Hag olmayacağı ve yanında John Murtough ile Darren Fletcher ikilisiyle de yolların ayrılacağı kaydediliyor.

CRISTIANO RONALDO KRİZİNDE SON DURUM NE?

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini korurken Portekizli yıldız, geçtiğimiz günlerde Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında flaş bir harekete imza atmıştı.

Manchester United'ın sezon öncesi Tayland ve Avustralya'da yaptığı kamplara katılmayan, İngiltere'deki kamp çalışmalarına da uzun süre gelmeyen Portekizli oyuncu, menajeri Jorge Mendes ile kulüp tesislerine gelerek geleceğiyle ilgilil görüşmelerde bulunmuştu.

Kariyerinin sonlarında rekorlar kırdığı Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalmak istemeyen Ronaldo, burada oynayan ve iddialı olan bir takıma gitmek istiyor. Menajer Jorge Mendes, uzun süredir Şampiyonlar Ligi devleriyle Ronaldo için görüşmeler yapsa da henüz sonuç alınmış değil.

Chelsea, Barcelona, Bayern Münih gibi dev kulüplerle ismi geçen Ronaldo için bu kulüplerden olumlu bir adım gelmedi. Tarihi başarılara imza attığı Real Madrid de Portekizli yıldıza kapıları kapattı.

"RONALDO'YU İSTEMİYORUZ" PANKARTI

Real Madrid'in ardından Atletico Madrid ismi ortaya atıldı. Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, konuyla ilgili; "Bu haberler nereden çıktı bilmiyorum ama Ronaldo'nun Atletico Madrid'e gelmesi imkansız" şeklinde açıklama yaptı.

Atletico Madrid taraftarları da sosyal medyada Portekizli yıldızın takıma gelmemesi için kampanyalar başlattı. Bununla da kalmayan taraftarlar, hazırlık maçında tribünde 'Ronaldo'yu istemiyoruz' yazan pankart açtı.

'250 MİLYON EUROYU REDDETTİ'

Ayrıca son dönemde Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'yu isteyen bir kulübün Manchester United'a 30 milyon euro bonservis teklifi verdiği, Cristiano Ronaldo'ya ise 2 yıl için toplam 250 milyon euro maaş ödemeye hazır olduğu yönünde de haberler çıkmış ancak Portekizli yıldızın teklife olumsuz yanıt verdiği iddia edilmişti.

HAZIRLIK MAÇINDA BARDAĞI TAŞIRAN HAREKET

Yeni teknik direktör Erik ten Hag yönetiminde sezona hazırlanan Manchester United'ın iki yurt dışı kampına katılmayan, İngiltere'deki çalışmalara da geç katılan Cristiano Ronaldo, Rayo Vallecano maçındaki hareketiyle bardağı taşırdı.

Galatasaray 'ın eski yıldızı Radamel Falcao'nun da forma giydiği hazırlık maçına ilk 11'de çıkan Ronaldo, ilk yarının sonunda Erik ten Hag tarafından kenara alındı.

Manchester United, maçın 48. dakikasında Ronaldo'nun yerine oyuna giren Amad Diallo ile öne geçerken Rayo Vallecano'nun 57. dakikada Alvaro Garcia ile bulduğu gol maçın skorunu tayin etti: 1-1.

Mücadele sonrasında sosyal medyada düşen fotoğraflar, Cristiano Ronaldo'nun son düdük çalmadan Old Trafford'dan ayrıldığını ortaya çıkardı. Portekizli yıldız, stadyumdan çıkarken taraftarların telefon kameralarına yakalandı. Cristiano Ronaldo'nun hazırlık maçı bitmeden Old Trafford'dan ayrılmasına United taraftarları sosyal medyadan tepki gösterdi.

ERIK TEN HAG NE DEMİŞTİ?

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik ten Hag, Ronaldo'nun Rayo Vallecano maçı bitmeden stadyumu terk etmesi hakkında konuşmuştu.

Hollanda basınına konuyla ilgili açıklama yapan ten Hag; "Kesinlikle tasvip edemeyeceğim bir hareker. Kabul edilemez bir durum. Sadece Ronaldo değil, başka oyuncular da maç bitmeden stadyumdan ayrıldı. Biz bir takımız, birlikte hareket etmemiz gerek. Bu durum istisnasız herkes için geçerli. Bu durumla ilgili gereken konuşmayı takımdaki futbolcularla yaptım. Bir daha yaşanmamasını umuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

(Hürriyet)