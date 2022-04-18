Cristiano Ronaldo acı haberi verdi! Yeni doğan oğlunu kaybetti

İngiliz devi Manchester United'ın formasını giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni doğan oğlunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kötü haberi duyuran yıldız futbolcu, kızlarının ise sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini açıkladı.

Cristiano Ronaldo, 28 Ekim 2021'de Instagram hesabından Georgina Rodriguez ile ikiz çocukları olacağını duyurmuştu.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çiftinin yaptığı ortak açıklama şu şekilde:

"Bebeğimizin vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Bu, bir ebeveynin hissedebileceği en büyük acıdır. Sadece kızımızın doğumu bize bu anı biraz umut ve mutlulukla yaşama gücü veriyor. Sağladıkları tüm bakım ve destek için doktor ve hemşirelere teşekkür ederiz. Oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Biz seni sonsuza kadar seveceğiz."

Cristiano Ronaldo'nun paylaşımı şu şekilde:

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