CR7, 51 milyonluk yatıyla tatilde

Dünyanın en çok kazanan sporcularından biri olan Cristiano Ronaldo takımı Juventus ile Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri sonrasında sezonu kapattı. Portekizli süperstar ayağının tozuyla tatile çıktı. Sevgilisi ve çocuklarıyla beraber 7 milyon Dolar'lık (51 milyon TL) yatında tatil yapan CR7 sezonun stresini atıyor.

Dünyanın en pahalı yatlarından birine sahip olan 35 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz haftalarda da 9.5 milyon Euro'ya dünyanın en pahalı arabasını satın alarak gündeme gelmişti.