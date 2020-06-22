Coventry City şampiyonluğu tesislerde kutladı

İngiltere’de 3. Lig anlamına gelen League One, koronavirüs sebebiyle diğer liglerde olduğu gibi durdurulmuştu.

Sonrasında yaşanan gelişmelerin ardından League One’ın üstündeki ligler Premier Lig ve Championship, geçtiğimiz hafta resmen başlarken, League One tescil edilmişti. Kulüplerin ve federasyonun aldığı ortak karar sonrasında hem şampiyon hem de küme düşen takımlar da belli olmuştu. 46 hafta üzerinden oynanan 23 takımlı ligde şampiyon, puan ortalamasına göre alındı ve buna göre de ligde 67 puanla en yakın rakibi Rotherham United’ın 5 puan önündeki lider Coventry City, bitime 12 hafta kala zaferini ilan etti. Coventry, kupasına dün kavuştu ve salgın sonrası Ada’da bu coşkuyu yaşayan ilk takım oldu. Eşorfmanlarını giyip, tesislere gelen oyuncular ve teknik ekip, eldivenlerini de giyerek kutlama yaptı.

Normalde tur atacaklardı!

Bu mutlu anlar, internet üzerinden de takip edilirken, önümüzdeki sezon Championship’te mücadele eden ekibin futbolcularının sosyal mesafe kuralına pek de uymadıkları gözlemlendi. Normal şartlarda Coventry şampiyon olsaydı, kupasıyla şehirde tur atacaktı. Bu arada Premier Lig’de şampiyonluğa çok yakın olan Liverpool’un da zaferini ilan etmesi halinde kupasını, taraftarından yoksun olarak statta mı yoksa Coventry gibi tesislerinde mi kaldıracağı da şimdiden merak konusu