Frank Lampard yönetimindeki Chelsea, önümüzdeki sezon Premier Lig'de çok daha iddialı olabilecek bir kadro kurmak adına çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen son isim Leverkusen'den Kai Havertz oldu.

Athletic'in haberine göre Londra ekibi, Phillippe Coutinho'ya yönelik ilgisini yitirmiş durumda ve transfer dönemindeki önceliğini Leverkusen'in genç yıldızı Havertz'e vermeyi planlıyor.

Havertz, Avrupa'nın en önemli genç yeteneklerinden biri olarak gösterilirken başta Bayern Münih ve Manchester United olmak üzere birçok Avrupa devinin transfer listesinde yer alıyor.

20 yaşındaki oyuncunun, Chelsea kadrosunda Lampard'ın başlattığı gençleşme profiline de doğrudan uyum sağlayacağı belirtiliyor.