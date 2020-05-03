Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınmak üzere olan Newcastle United, önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmayı planlarken gündeme gelen son isim Philippe Coutinho oldu.

Mirror'a göre Chelsea'nin kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız için Mauricio Pochettino'yu takımın başına geçirmeyi planlanan Newcastle United devreye girdi.

Suudi Arabistan destekli konsorsiyum tarafından satın alınması resmileşir ve takımın başına da Pochettino'yu getirirse Newcastle, Liverpool'un eski yıldızı için tercih edilebilir bir seçenek haline gelecek.

2012'de Espanyol'da Coutinho ile çalışan Pochettino'nun, Tottenham'ın başındayken oyuncuyu yeniden kadrosuna ekleme hayalleri Newcastle'da gerçekleşebilir.