Ferran Torres'in lisansını çıkarmak için maaş bütçesinde boşluk yaratmaya çalışan Barcelona, takımda bekleneni veremeyen Philippe Coutinho ile yolları ayırmak istiyor.

Sport'ta yer alan habere göre Premier Lig ekibi Aston Villa, Philippe Coutinho'nun satın alma opsiyonuyla takıma kiralık olarak katılması yönünde, Barcelona ile anlaşmaya çok yakın.

Oyuncunun maaşının ne kadarını Aston Villa'nın ödeyeceği konusunda görüşmeler devam ediyor.

29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ise İngiltere'de formuna yeniden kavuşup, Dünya Kupası'nda forma giymek istiyor.

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