Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho, Premier Lig'e geri dönüyor. İspanyol medyasına göre, 28 yaşındaki 10 numara, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ile anlaşmak üzere.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen Coutinho, Alman ekibinin 120 milyon euro olan satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıklamasıyla Barcelona'ya geri döndü.

2013 yılında Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a transfer olan Brezilyalı yıldız, Premier Lig'de 5 sezon forma giydikten sonra 2018'de Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona ile tüm kulvarlarda 76 maça çıkan Philippe Coutinho, 21 gol, 11 asistlik performasıyla beklenen performansı yakalayamadı.

Transferin gözdesi Philippe Coutinho ile Arsenal ve Chelsea'nin de ilgisi bulunuyor.





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