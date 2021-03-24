Coutinho için Arsenal iddiası

Katalan devi Barcelona'da beklentilerin altında kalan Philippe Coutinho'nun İngiltere'ye dönebileceği ifade edildi. Liverpool formasıyla İngiltere Premier Lig'de gösterdiği performans sonrası Barcelona'ya transfer olan Coutinho, Arsenal formasıyla Premier Lig'e dönebilir.

Mirror'ın iddiasına göre Arsenal, Coutinho'yu yeniden Premier Lig'e getirmek istiyor. Tahmini olarak transferin 50 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ile bitebileceği aktarılmakta.

Bu sezon Barcelona formasıyla 14 maça çıkan Coutinho; 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı.