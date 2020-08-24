Coulibaly için imza haftası

Transferde genç isimlere de yönelen Galatasaray, listesinde yer alan İsmaila Coulibaly transferinde önemli bir yol aldı. Norveç’in Sarpsborg takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusuna Sarı-Kırmızılılar, bu hafta içerisinde imza attırmayı hedefliyor. Kulübüyle 2022’ye kadar sözleşmesi olan Malili futbolcuyu kasadan çok para çıkarmadan bonservisiyle almak isteyen Cim Bom, bunun için çeşitli ekonomik formüller arıyor. Aslan’ın, taksitler halinde ödenmesi şartıyla 1 milyon Euro’luk bir teklifle, Coulibaly’yı kadrosuna katmaya çalışacağı bilgisine ulaşıldı.