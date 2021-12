Coşkun Göktepe: 2023 Dünya Kupası için avantaj elde etmek istiyoruz

CAN ÇELEBİ: 60 DAKİKANIN SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Milli takımın deneyimli oyuncusu Can Çelebi, yeni bir yapılanma içerisinde olduklarını vurgulayarak, “Şu an milli takımda yeni bir yapılanma var, başkanımız ve antrenör ekibimiz değişti. Hava değişikliği oldu ve insanlar burada bir şeyler üretmeye, değiştirmeye çabalıyor. Bu da bizi heyecanlandırıyor. Biz de bunun karşılığını sahada vermek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Şu an kampımızın ilk etabı Ankara’dayız. Daha sonra Romanya’ya hazırlık turnuvasına gideceğiz ve daha sonra yorucu ama inşallah sonuçları bizim adımıza güzel bir maratonu bitirmek istiyoruz. Sırasıyla Kastamonu, Aksaray ve 3 tane yurt dışı maçı oynayacağız. Akabinde 6 maçlık bir seri, inşallah 6 maçın sonunda da 6 galibiyetle bitirmiş oluruz. Belki bir şeyleri söylemek için erken ama şu an dördüncü gündeyiz. Bizimle ilgilenen bir ekip var, devamlı üzerimize titrendiğini görüyoruz. Bizim için olumlu bir hava neticesinde de kendine değer verildiğini hissederse, oyuncu karşılığını vermek için elinden ne geliyorsa yapmaya çalışır. Bizler de elimizden ne geliyorsa sonuçta maç kazanırız kaybederiz ama 60 dakikanın sonuna kadar mücadele eden bir takım göreceksiniz” dedi.

“BİZ OYUNCULAR İÇİN OLUMLU BİR HAVA VAR”

‘Hentbol eski günlerine ne zaman kavuşacak?’ sorusuna can Çelebi, “Bugünden itibaren. Başkanımız geldiği zaman 2 saatlik bir soru cevap toplantısı yaptı. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi aldı ve kendi düşüncelerini fikirlerini anlattı. Bir şeyleri değiştireceğinin sözünü verdi. Bizlerden de beklentilerini söyledi ve değişime ortak olun dedi. İnanıyoruz, biz de onun karşılığını vermek için sahada elimizden geleni yapacağız” yanıtını verdi.

COŞKUN GÖKTEPE: 2023 DÜNYA KUPASI İÇİN AVANTAJ ELDE ETMEK İSTİYORUZ

Milli takımın deneyimli kalecisi Coşkun Göktepe, oynayacakları maçlardan en iyi sonuçlarla dönmek istediklerini belirterek, “Önümüzde 2023 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri ve 2024 Avrupa Şampiyonası Ön Elemeleri var. Kampımız gayet güzel gidiyor. Buradaki kampımız bittikten sonra Romanya’da turnuvaya gideceğiz. Orada kendimizi daha iyi görme şansını elde edeceğiz. Daha sonra da resmi maçlarımıza başlayacağız. İnşallah oynayacağımız maçlardan en iyi sonuçları alarak galibiyetle ayrılarak 2023 Dünya Şampiyonası’na katılabilme adına avantaj elde etmek istiyoruz, inşallah bunu başarabiliriz” ifadelerini kullandı.

“HENTBOLU ESKİ GÜNLERE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Takımdaki havanın iyi olduğunu vurgulayan deneyimli kaleci, “Federasyonumuz tüm gücüyle bize inanılmaz bir destek veriyor. Onların da gücünü yanımızda hissediyoruz, inşallah hep birlikte amaca ulaşabilmek için elimizden geleni yapacağız ve başaracağız. Hentbolu eski günlerine kısa zamanda getirmek için çalışacağız” diye konuştu.

YAKUP YAŞAR SİMSAR: 6’DA 6 YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

Milli takımın oyun kurucusu Yakup Yaşar Simsar, 6’da 6 yapmak istediklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Kampımız teknik taktik ağırlıklı geçiyor. Şu an her şey olumlu. Romanya’da bir hazırlık turnuvası yapacağız. Kendimizi görmek için daha iyi fırsat olacak. Sonrasında 6 maçımız var. Kayıpsız atlatmayı düşünüyoruz. 6’da 6 yapmak istiyoruz. İnşallah istediğimiz gibi sonuçları alıp yurda döneriz.”

“OKAN HOCAM BİZİ ÇOK İYİ HAZIRLIYOR”

"Antrenmanlarda da gayet iyiyiz, hiçbir problem yok" diyen Yakup Yaşar Simsar, “Okan hocam gayet güzel hazırlanmış, bizi de çok iyi hazırlıyor. İnşallah maçlara da yansıtırız ve 6’da 6 yaparız. Önce başarılı olmalıyız. Voleybolda nasıl yurt dışında başarılı olduysak, bunu bizim de yapmamız gerekiyor. Bunun için güzel bir yapılanma gerekiyor. Federasyon daha yeni değişti. Okullara ve altyapıya inmemiz lazım, oralardan da yetenekli çocuklar yetiştirmemiz gerekiyor. Bunlar bir anda olacak şeyler değil. Çok daha güzel yıllar bizi bekler” şeklinde konuştu.

DHA