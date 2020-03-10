Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, karşılaşmada topu Boluspor’a vererek oynadıklarını belirterek, "Kaptığımız toplarla pozisyon yarattık. Onlarla ne derece başarılı olduk bilemiyorum. Pozisyonlar bulduk, olmadı. Oyunda hakem öne çıktı. Her zaman olduğu gibi hakem bu hafta da konuşulacak." ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig’de de VAR olması gerektiğinin altını çizen Demirbakan, şöyle devam etti: "Bizim bu liglerde de VAR’ın olması lazım. Şu anda VAR olsa bundan önceki 2 maçımız da lehimize bitebilirdi. Verilmeyen penaltılarımız var. Bugün de aynısı oldu. Bu, hakemin hatası. Bir de kendi öz eleştirimizi yaparsak bizim de kaçırdığımız basit, atılması gereken goller vardı. Olmadı."

Demirbakan, Boluspor’un direkt oynadığını ve kendilerine baskı yaptığını vurgulayarak, "Çıkamadık oradan. O alanı terk edemedik. O hatayı yaptık. Onu galibiyeti koruma telaşına bağlıyorum. Boluspor’un oyununu ve doldur boşalt yapmasını da mağlubiyetten kurtulma arzusuna bağlıyorum. Kazanmamız için bundan sonraki maçlarda biraz daha iyi oynamamız lazım." şeklinde konuştu.

AA