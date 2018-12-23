Coşkun Demirbakan: Üst sıralara çıkarız inancındayım

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Osmanlıspor, Adanaspor’u 3-1 mağlup etti. Coşkun Demirbakan açıklamalarda bulundu.

23 Aralık 2018, Pazar 18:10
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Coşkun Demirbakan: Üst sıralara çıkarız inancındayım

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

“İlk yarının son maçı. Arayı düşürerek oynayan futbolcular da var. Fakat takımımızda görev alan futbolcularımın hepsini kutluyorum. İyi bir futbol seyrettirdiler. Netice ne kadar iyi olmasa da oynanan futbol bana ilerisi için umut verdi. Zor şartlarda mücadelelerini sürdürdüler. İkinci devre de inşallah aynı sorumlulukla, aynı bilinçle iyi bir sezon geçireceğimizi zannediyorum. Üst sıralara çıkarız inancındayım.” 

İHA

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