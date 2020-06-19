Coşkun Demirbakan Ruhumuzu koyduk ama akılcı oynamalıydık

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Giresunspor'a konuk olan Adanaspor, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, uzun bir aradan sonra her iki takımın lig maçına çıktığını hatırlatarak, maçta iki oyuncusunun sakatlanmasının oyun düzenlerini bozduğunu, yerine giren oyuncuların ise aynı performansı gösteremediğini dile getirdi.

Öne geçtiklerini fakat ikinci golü kaçırdıklarına dikkati çeken Demirbakan, "Birkaç pozisyonumuz var, bu neyi gösteriyor? İki takım da defans olarak bazı şeylerini kaybetmiş. Rakiplerimizin kaybetmesini bekleyeceğiz. Futbolcularımızı kutluyorum, mücadeleden memnunum, ruhumuzu koyduk ama akılcı oynamalıydık." değerlendirmesinde bulundu.