TFF 1. Lig’in 8. hafta açılış maçında Akhisarspor, konuk ettiği Eskişehirspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, “Benim gördüğüm kadarıyla iyi bir maç oldu, iki takım da istekliydi. İki takım da centilmence mücadele etti, iki takımın oyuncularını da kutlarım. Biz basit 2 tane gol yedik. Oyun hatamız yoktu, konsantre hatasından dolayı kalemizde gol gördük. Takım oyun disiplinine ve taktik disipline uydu. Tabii ki futbol skor oyunu, bizim de elde ettiğimiz pozisyonlar var. Ama biraz finallerde doğru zamanda doğru yerde doğru tekniği kullanamadık. Bundan sonraki maçlara bakacağız ama gelecek açısından umut verici bir oyun oldu bana göre. Akhisar gibi güçlü bir takım karşısında verdiği mücadeleden dolayı futbolcularımı kutlarım. Akhisar’ı da centilmence oyunundan dolayı kutlarım” dedi.

Takımın motivasyonunu yüksekte tutmak istediklerini belirten Demirbakan, “Yavaş yavaş oyuncularım beni, ben oyuncularımı tanıyorum. İleride çok güzel şeyler olacağını umuyorum. 34 senelik meslek hayatım bu şekilde puan tablosunda eksilerde giden takımların hepsinden çok şükür başarı ile ayrıldım. Ben bu liglerde takım düşürecek seviyede değilim. Bunu da başaracağız inşallah önümüzde çok maç var. Eskişehir’in mazisi başarılarla dolu, benim de orada 6 senem geçti. Her şeye vakıfım, bu işte biz alnımızın akı ile Mayıs ayına kadar iyi çalışacağız takımı ligde tutacağız” dedi.