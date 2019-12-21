Coşkun Demirbakan: Mağlubiyeti hak ettiğimizi zannetmiyorum

TFF 1. Lig’in 16. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor’a 2-1 yenilen Eskişehirspor’un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, mağlubiyeti hak edecek bir futbol sergilemediklerini söyledi. Demirbakan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın henüz başında yedikleri golle geriye düştüklerini ancak takım olarak refleks göstererek beraberlik golüne ulaştıklarını ve ilk devreyi 1-1 tamamladıklarını aktardı.

İkinci yarıda rakibin kapandığını dile getiren Demirbakan, şöyle konuştu:

"İkinci yarıda attıkları gol dışında pozisyonları yoktu. Rakibimizi tebrik ediyorum. Maçın son bölümlerinde iyi defans yaptılar. Son haftalardaki transfer söylentileri, futbolcuları konsantrasyon kaybına uğrattı. Bazı futbolculardan bekleneni alamıyorum. Sonradan oyuna giren futbolcular gereken performansı gösteremedi. Mağlubiyeti hak ettiğimizi zannetmiyorum."