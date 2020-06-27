Coşkun Demirbakan: Maalesef yine kaybettik

TFF 1. Lig’in 30. haftasında Bursaspor'a konuk olan Adanaspor, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Bursaspor’u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Demirbakan, şunları kaydetti:

"Maalesef bugün yine kaybettik. Bursaspor’da yeni başlayan İrfan hocaya da başarılar diliyorum. Oyun başa baştı. İlk pozisyonlara biz girdik. Yediğimiz golde topun kaleye ilk gelişiydi. Korner golü yedik. Rakibimizin ilk pozisyonuydu. Ondan önce 2-3 pozisyona girdik, atamadık. Ondan sonra gol yedik. Zaman zaman başa baş oynadık. Zaman zaman bilerek geride oynadık. Maç bitti, skor aleyhimizeydi."