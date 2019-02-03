Coşkun Demirbakan: Kazanmayı hakettik

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Afjet Afyonspor maçından sonra basın toplantısında konuştu.

03 Şubat 2019, Pazar 20:41
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Coşkun Demirbakan: Kazanmayı hakettik

Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, "Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. Zannediyorum kazanmayı hak ettik. Ben teknik direktörüm takımımı iyi çalıştırmakla mükellefim rakiplerin transferlerinin açılması kapanması beni ilgilendirmiyor, federasyon şunu yaptı bunu yaptı, bunlar benim konum değil. İkinci yarıya transferleri kapalı olup da alınan Eskişehirspor ve Elazığspor'un transferlerinin açılmasını olumlu buluyorum. Bunlar Türk futboluna rekabet ve kalite getirir" dedi. 

Demirbakan, takımının performansını ise yeterli bulmadığını ve daha iyi olmaları gerektiğini de sözlerine ekledi. 

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