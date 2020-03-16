TFF 1. Lig’in 28. haftasında konuk ettiği Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Adanaspor’un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, kazandıkları her puanı önemsediklerini söyledi. Demirbakan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kırılgan bir takım olduklarını dile getirdi.

Aldıkları bir puanı değerlendiren Demirbakan, şöyle konuştu:

"Bugün aldığımız bir puanın kıymetini belki ileride anlarız. En azından ligde kalma yarışından kopmadık. Verilen faul rakibe gol oldu. Faul değildi, herkes baksın. Oyuncumuz topu gayet nizami şekilde aldı. O gol oyuncuların motivasyonunu bozdu. Verilmeyen penaltı var bir de... Yoruma açık. Gol atacak oyuncu neden kendini yere atsın."