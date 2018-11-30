Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında, sahasında Hatayspor ile golsüz berabere kalan Adanaspor’un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, "Birer puan iki takım için de adaletli oldu." dedi.

Demirbakan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yağmurdan dolayı iki takımın oyuncularını da zorlayan bir zeminde futbol oynandığını söyledi.

Yağmuru bahane etmediğini, şartların iki takımın için de eşit olduğunu ifade eden Demirbakan, şöyle konuştu:

"Yağmuru, rakibin yapacağı hataları avantaja çevirmek açısından değerlendirmek istedik. Topun gideceği, duracağı yeri kestirmek zordu. Yağmurdan dolayı, futbolculardan yüksek toplarla oynamalarını söyledik ama oyuncular kuru zemin gibi pas yapmaya çalıştı. Olabilir maç heyecanıydı, herkes hata yapar. Benim futbolcularım da hata yapıyor, rakip de yapıyor. Maç içinde sakatlıklardan dolayı oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldık, bu yüzden hamle yapamadık. Birer puan iki takım için de adaletli oldu. İlk devre onlar, ikinci devre de biz gole yaklaşmıştık olmadı. Rakibimiz disiplinliydi ve iyi çalışmıştı. Kendilerine bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

Hatayspor cephesi

Hatayspor Teknik Sorumlusu Murat Sönmez, oyunun genelinde daha iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu dile getirdi.

Maça iyi başladıklarını aktaran Sönmez, şunları kaydetti:

"Maçın ilk 10 dakikasında 3 net gol pozisyonu bulduk. Hava şartları ve zeminin bozukluğu iki takımın da aşırı efor sarf etmesine neden oldu. Maçta üretkendik, istediğimiz oyunu net şekilde ortaya koyduk. İki takım futbolcularını centilmen oyunlarından dolayı kutluyorum. 3 puan için iki takımın da gayreti vardı. Burada alınan 1 puan kulübün moral ve motivasyonu için büyük bir kazanımdır. Rotamız belli. Yukarıyı hedefleyen bir Hatayspor var. İyi oynuyoruz, iyi puanlar alıyoruz."

AA