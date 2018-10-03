Coşkun Demirbakan: "Balıkesirspor maçını düşüyoruz"

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Balıkesirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına moralli şekilde başladı. Osman Yereşen Tesisleri'nde antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirban, "6 maçlık süreçten galibiyet alamamış bir takımın psikoloji ile sahaya çıktı futbolcular. Karşılaşmanın da ilerleyen dakikalarında kendilerine olan güvenleri arttı. Çok iyi bir dakikada da attığımız golle de galibiyeti getirdiler ve ardında da maç bitti. Tüm futbolcularımı kutlarım başarı futbolcularındır. Attığımız duran top öncesinde futbolcuların yapmış oldukları toplantıyı bilmiyorum. Bizim kullandığımız olsun, Giresunspor'un kullandığı duran toplar olsun, herhangi bir taktik çalışması yapmadık. Takım ile çalışmalara başlayalı henüz 1 hafta oldu, sırasıyla çalışmalarımızı yapacağız. Takım olarak eksiğimiz oldukça fazla çalışacağız. Kazanmamız güzel, futbolcularımız da kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Artık Giresunspor maçının kutlamaları bitti. Ekip olarak, futbolcular olarak artık Balıkesirspor maçını düşüyoruz " diye konuştu.

"Futbolcularımız çalışmalarını sahaya yansıtırsa, Balıkesirspor maçı kolay geçer"

Giresunspor maçında çalışmalarını sahaya tam anlamıyla yansıtamadıklarını ve eksikleri olduğunu söyleyen Demirbakan, "Eksikliklerimizi gidereceğiz. Hedeflerimizi sırayla yapacağız. Bir hedefimizi tamamladığımızda, diğer hedefimiz için çalışacağız. Şu anda ilk hedefimiz ilk 10 diyoruz. Ulaştığımızda sonrasında hedefimizi ilk 6 o zaman diyebiliriz. Hedefimizi en yukarı göstermek, futbolcu da psikolojik olarak yapamama duygusu oluşturur. Futbolcu da korkar, ağır yük olur. Balıkesirspor karşılaşması için de geçen hafta Altay karşısında 2-1 galibiyetle ayrıldılar. Altay kenar oyuncularının zayıflığı belki de Balıkesirspor’u iyi göstermiştir. Rakip takıma izin verirsen, basit takımlar bile alan ve zaman bulursa kazanır. Bizlerin de ilk hedefi rakip takıma düşünecek zaman ve oynayacak alan bırakmamak. Futbolcularımız çalışmalarını sahaya yansıtırsa bana göre Balıkesirspor maçı kolay geçer. Futbolcularımız da iyi gününde olur ve kazanırız" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımızı Balıkesirpor maçına bekliyoruz"

Son olarak Demirban, taraftarlara seslenerek, "Taraftarlarımızı Balıkesirspor maçına bekliyoruz. Taraftarlarımız son dakikaya, yani hakemin bitiş düdüğüne kadar beklesinler. Maçın gidişatı ne olursa olsun beklesinler. Bizler de galibiyet alarak stadyumdan turuncu-beyazlı taraftarlarımızı başları dik çıkartırız. Taraftar, basın ve yönetim, tamamı birlik bütünlük içerisinde olmalı" diyerek sözlerini tamamladı.