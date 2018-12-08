Coşkun Demirbakan: "Aşırı motivasyon zarar verdi"

Adanaspor teknik direktörü Coşkun Demirbakan, deplasmanda Altınordu'ya 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

08 Aralık 2018, Cumartesi 19:20
- A +
Coşkun Demirbakan: 'Aşırı motivasyon zarar verdi'

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, iki benzer gol yediklerini söyledi. Korukır, “Bugün sahada oynamaya çalışan iki takım vardı. İlk gole kadar başa baş bir maç oldu. Orta sahayı daha çok kullandı. İkinci yarıda ilk yarıda yediğimiz gole benzer bir gol yedik. Orada oynayan arkadaşlarımızın zafiyeti belli oldu. Altınordu’yu tebrik ederimi İyi oynayıp galibiyeti hak ettiler. Bizim futbolcularımız da elinden geleni yaptılar ama sonucun altından kalkamadık. Aşırı motivasyon bize zarar verdi” dedi. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.