TFF 1. Lig’in 34. haftasında Adanaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük’e 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, “Hedefi olan bir takımdı rakibimiz. Biz matematiksel olarak düştük. Her zaman dediğim gibi kulübün manevi şahsiyetine leke getirmemek için burada kaldık. Olmadı, hatamız varsa affola. Ben genç adamlar oynattım. Biraz bocaladık ama ikinci devre iyi başladık. Pozisyon da bulduk, atamadık. Pozisyon olmayan bir pozisyonda ikinci gol oldu. Yine bırakmadık. Penaltı kazandık, onu da atamadık. Ancak ben şuna bakıyorum; Adanaspor’un ismine zarar vermeyecek şekilde bu sezonu bitirdik. Bundan sonraki süreçte rakibe başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İHA