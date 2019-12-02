Coşkun Demirbakan: 5. dakikada yumruk atsa atmayacak mısın?

TFF 1'inci Lig’de 13'üncü hafta mücadelesinde Altay evinde Eskişehirspor’la 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda buunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan da, iki takımın da zor bir süreçten geçtiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"İki takım da aynı kaderi yaşayarak maça başladı. Maçtan önce hakem demiştim yine diyorum. Aynı adamı 5 kere faul yapıyor, bunun dakikası mı olur? 1. dakikada sarı kartsa, sarı kart verilir. Adama gelip yumruk atsalar 5. dakika olsa atmayacak mısın? Altay’ın da içinde bulunduğu durumda biraz gerilimli olacağını biliyorduk ve stratejimizi ona göre ayarladık. Maç boyunca çok fazla faule maruz kaldık. Hakem hiç sarı karta gitmedi. En son Altay’ın pozisyonlarından çok daha basit olan bir pozisyonda Marko Milinkovic’e sarı kart gösterildi ve haftaya cezalı durum düştü. İkinci yarıya iyi başladık, iki tane üst üste pozisyona girdik ama olmadı. Altay’ın aşırı galibiyet arzusu ve motivasyonu hata yapmalarını sağladı."