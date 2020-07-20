Çorum FK'nın yıldızı Kerem Pala yeni sezonu bekliyor!
TFF 2. Lig ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nün genç yıldızı Kerem Pala, yeni sezonu iple çekiyor. Kulübüyle olan sözleşmesini 2024'e kadar uzatan Kerem'in önümüzdeki sezonun en dikkat çeken isimleri arasında yer alması bekleniyor.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta topladığı 35 puanla sezonu 11. sırada tamamlayan Çorum Futbol Kulübü'nün genç yıldızı Kerem Pala, yeni sezonu iple çekiyor. Yaşadığı sakatlığı tamamen atlatan Kerem, formasına kavuşup, takımının en önemli hücum silahlarından olmayı hedefliyor.
Bucaspor, Altınordu, Beşiktaş altyapılarında görev aldıktan sonra Göztepe 'ye katılan 21 yaşındaki oyuncu, 56 maçta 26 gol kaydedince Çorum'un dikkatini çekmişti. Çorum ile 3 yıllık sözleşme yapan genç yetenek, takımıyla ilk sezonunda 2. Lig'e yükselme başarısı göstermişti.
Çorum, Kerem'in sözleşmesini Şubat ayında 2024 yılına kadar uzattı.
Geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giyen başarılı kanat oyuncusu, dönemin teknik direktörü olan Mehmet Aurelio'nun gözdeleri arasında yer alıyordu.
Genç oyunculara verdiği önemle bilinen Altay ve Altınordu'nun Kerem'in performansını yakından takip edeceği gelen haberler arasında.