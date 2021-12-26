TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta maçında AFJET Afyonspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından Çorum FK’da istifa depremi yaşandı. Kırmızı Siyahlı kulüpte Afyonspor maçının ardından Başkan Fatih Özcan, Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın ve Teknik Direktör Ahmet Yıldırım’ın görevlerinden istifa ettiği açıklandı.

Yapılan açıklamada bu gelişmelerle ilgili olarak Kulüp 2. Başkanı Mustafa Şeker’in yarın saat 16.00'da kulüp binasında düzenleyeceği basın toplantısı ile kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağı belirtildi.