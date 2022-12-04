Çorum FK-Menemen FK maç sonucu: 2-1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. hafta maçında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Menemen FK'yı 2-1 mağlup etti.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Yakup Özhan xx, Şenol Bektaş xx, Göktuğ Hazar Erel xx
Çorumspor FK: Bayram xx, Serkan xx, Berkay Can xx (Salih Zafer dk. 46 xx), Emre xx, Atakan Cangöz xx (Taha dk. 56 xx), Atakan Akkaynak xx (Berat Ali dk. 83), Ferhat xxx, Murat Yıldırım xx (Ali dk. 69 xx), Suat Kaya xxx, Sinan xxx, Burak Çalık xx (Enes dk. 69 xx)
Menemen FK: Bora xx, Kadir xx, Gençer xx, Oğuzhan Açıl xx, Fuat xx (Abdulkadir dk. 64 xx), Ferhat xx, Atalay xx, Mert Can xx, Oğuzhan Aydoğan xx, M. Enes xx, Emre xx
Goller: Suat (dk. 17), Sinan (dk. 86 pen.) (Çorum FK), Atalay (dk. 21) (Menemen FK)
Sarı kartlar: Atakan Akkaynak, Suat, Enes (Çorum FK), Oğuzhan Açil, Emre, Kadir (Menemen FK)