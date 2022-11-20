Çorum FK-24Erzincanspor maç sonucu: 1-0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. hafta maçında Çorum FK, sahasında karşılaştığı 24Erzincanspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Hakan Ülker xxx, Ersin Erbay xxx, Güner Mumcu Taştan xxx
Çorum FK: Bayram xxx, Serkan xxx (Ali dk. 66 xx), Berkay Can xxx, Emre xxx, Erkan Kaş xxx, Atakan Cangöz xxxx, Atakan Akkaynak xxxx, Ferhat xxx, Berat Ali xx (Suat dk. 66 x), Sinan xxx (Burak dk. 88 ?), Mehmat Akyüz xx (Enes dk. 46 xx)
24Erzincanspor: Hayrullah Mert x, Yunus Emre xx, M. Samed x, Ömer xx, Maksut xx, Sefa xx, Canberk xx, İbrahim Can xx (Ali Yavuz dk. 89 ?), Yasin xx, Enes x, Sinan x (Batuhan dk. 89 ?)
Gol: Sinan (dk. 17 pen.)
Sarı Kartlar: Erkan Kaş, Sinan, Atakan Akkaynak, Berkay Can, Enes (Çorum FK), Sinan, İbrahim Can (24Erzincanspor)