Cort Nielsen, plan dışına çıktı, zafere ulaştı

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

77. Paris Nice Turu'nun 4. etabı Vichy > Pélussin'i kazanan Astana Pro Team sporcusu Magnus Cort Nielsen, zaferin doğaçlama bir planla geldiğini itiraf etti.

Nielsen, etabın 13. km'sinde kopan ön gruba dahil olmuş, yaklaşık 210 km boyunca 13 kişiyle birlikte pelotondan kaçmış ve son 400'de yaptığı atakla tek başına bitiş çizgisini geçmişti. Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Danimarkalı sporcu, "Bugün en büyük başarılarımızdan birini elde elde ettik. Sabah kendimi çok iyi hisediyordum ve yarış öncesi böyle bir planımız olmamasına rağmen kaçış grubuna dahil olmaya karar verdim. Eğer kaçış grubundaysanız, hedefiniz de bitişe kadar bunu korumaktır. Grupta çok sayıda güçlü isim vardı bu da finişe gitmemizi sağladı. Takımım bu yıl müthiş şeyler yapıyor. Bu yılki kişisel ilk galibiyetimi aldım, dolayısıyla sezon benim için gayet iyi gidiyor. " ifadelerini kullandı"

26 yaşındaki Magnus Cort Nielsen'in kariyerinde, 2 Vuelta, 1 de Tour de France etap galibiyetleri bulunuyor.



