Irak'tan gelen Türk işçilerden oluşan 289 kişi, yeni tip coronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yurda getirildi. Eskişehir Teknik Üniversitesi Hasan Polatkan Havalimanı'nda uçaktan inen vatandaşlar, ilk kontrolleri yapılarak otobüslerle Kütahya ve Afyonkarahisar'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara götürüldü. Irak'a çalışmak için giden 289 kişiden 150'si Kütahya'da, 139'u ise Afyonkarahisar'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

Karantinaya alınanlar için sağlık ve psikolojik destek ekipleri görevlendirilirken, vatandaşların tüm ihtiyaçları bulundukları ilin valilikleri tarafından karşılanacak.

Irak'taki Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor

Irak'ın güneyinde Basra vilayetinden 283 Türk vatandaşı yurda dönüş talepleri kapsamında Türkiye'ye gönderildi. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği ve Basra Başkonsolosluğunun desteğiyle Basra'da bulunan 283 Türk vatandaşı, uçakla Türkiye'ye gitti.

AA muhabirine konuşan Basra Başkonsolosu Mehmet Özgün Arman, "Basra'da çeşitli Türk şirketlerinde çalışan 283 vatandaşımızı TK3301 sefer sayılı uçakla Eskişehir'e yolcu ettik." dedi. Irak'ın başkenti Bağdat ve çeşitli kentlerinde bulunan Türk vatandaşları daha önce de tahliye edilmişti.

Rusya'daki 333 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

Rusya'nın başkenti Moskova'daki 333 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.





Moskova'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.





Uçaktaki 333 Türk vatandaşı, alınan tedbirler altında havalimanında bekletilen otobüs ve minibüslere bindirildi.





Türk vatandaşlarından 30'u daha sonra Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na getirildi.





Yurdun önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan vatandaşlar, Türkiye'ye dönmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililere teşekkürlerini iletti.





Öte yandan, Giresun ve Trabzon'daki yurtlarda karantinaya alınacak diğer 303 Türk vatandaşını taşıyan otobüsler ise bu kentlere hareket etti.