Coronavirüs: Sinsi düşman

Yıllardır sağlık ve spor yazıları yazarım. Doğrusu elime kalemi aldığımda ne yazmalıyım diye hiç bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum. Dünya Sağlık Örgüt’ünün pandemi ilan etmesine sebep olan Corona Virüs, insanoğlu için tüm dengeleri alt üst eden ve gündemi epeyce meşgul edecek önemli bir sağlık sorunu.. Bu kadar önemli bir sorununda şüphesiz insani, sosyal, ekonomik ve sportif etkileri olacaktır.

Herşeyin başı sağlık olduğuna göre önce burdan başlayalım. Hem bir doktor hem bir vatandaş olarak Sayın Bakanımız Fahrettin Koca eşliğinde tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımı ben de ayakta alkışlıyorum. Dünya genelinde virüs yayılmaya başladığı andan itibaren tüm tedbirler sırasıyla alındı ve alınmaya da devam ediyor. Bu virüsü ciddiye almamız şart. Ölümcül, tehlikeli ve en önemlisi sinsi bir düşman ile karşı karşıyayız. Sinsi çünkü bu virüsü taşıyan insanların neredeyse %80’i virüs taşıdığını dahi bilmeyecek. Ufak tefek semptomlar ile atlatacak ama bu çevresine bulaştırmayacağı anlamına gelmiyor. Yani bu virüs ile enfekte olduğunuzda hem kendiniz, hem de başta yakın çevreniz olmak üzere tüm insanlık için bir tehdit oluşturmaktasınız. Bu yüzden LÜTFEN EVİNİZDE KALIN ve Sağlık Bakanlığının tüm önerilerine harfiyen uymaya çalışın. Ellerinizi sık sık yıkayın ve toplum içinde sosyal mesafenizi koruyun. Unutmayın ki bu virüs hem havayolu hem temas ile bulaşabiliyor. Düzenli beslenmeye dikkat edin, uykunuzu alın ve ev içinde de olsa spor yapmaya gayret edin. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek besinler tüketmek önemli. Bir önemli hususta psikolojinizi koruyun ve moralinizi yüksek tutmaya çalışın. Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi; Corona alacağımız tedbirlerden büyük değil..

Sportif açıdan bakıldığında ise Corona’nın vereceği hasarı ön görmek neredeyse mümkün değil. Hali hazırda gerek Avrupa’da gerekse ülkemizde tüm sportif faaliyetler askıya alınmış durumda. Avrupa’da farklı branşlardan bir çok sporcuda virüs pozitif ve an itibariyle tedavi altındalar. UEFA Euro 2020’nin bir yıl ertelendiğini beyan etti. Tokyo 2020 Olimpiyatlarının oynanması için Japon hükümeti zorluyor ama kanaatim odur ki, Olimpiyatlar da ertelenecek, çünkü olimpiyatlarda yarışacak sporcuların hazırlanması için elverişli ortam yok. Hem fiziksel hem psikolojik olarak sporcular olimpiyatlara hazırlanamıyor. Doğrusu kendi adıma da bu durumu yadırgamıyorum. Bugün Trabzonspor başkanı verdiği röportajda kulüplerin hiçbir geliri olmadığını beyan etti. Bu örnekten yola çıkarak zaten ekonomik olarak zor durumda olan kulüplerimizin durumunun daha da zorlaştığını anlamakta çok güç değil. Kısacası mevcut durumu tam manasıyla tanımlamak zor. Felaket tellallığı yapmak doğru değil elbette ama durum her açıdan ciddi ve mevcut atmosferin ne kadar süreceğine dair bir tahminde bulunmakta zor.

Problem büyük, dolayısyla hasar da büyük olacak ama bu hasarı minimize etmek bizim elimizde. Herşeyden önce kulüpler sporcuların önce fiziksel, sonra da ruhsal sağlıklarını korumak adına önlemler almalı. Hedefi olan kulüpler bilhassa sporcuların bireysel antrenmanlarını takip etmeli. Özellikle yabancı sporcular ile kulüpler arasındaki güven köprüsü önemli. Nihayetinde başta futbol olmak üzere tüm branşlarda yarış devam ediyor. Corona süreci bittiğinde yarış kaldığı yerden devam edecek ve o dönemde bu sporcularda en çok verimi alan kulüpler yarışı önde bitirecek. Yarışı önde bitirende başta ekonomik olmak üzere bir açıdan yaralarını daha hızlı saracak..