Corona virüsü nedeniyle ekonomik sorunlarla baş eden kulüpler çareyi oyuncu maaşlarında indirime gitmekte buldu. Galatasaray'ın da orta sahanın önemli isimlerinden olan Ryan Donk'a feda teklifinde bulunacağı ifade edildi. İşte detaylar... Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Donk'la ilk görüşme kısa süre içinde gerçekleşecek.

Corona virüsü kabusu nedeniyle tüm kulüpler gibi ekonomik anlamda çok zor bir süreçten geçen sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcudan 'feda' beklediği öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre yönetimin bu sezon 1 milyon 895 bin Euro garanti ücret ve 300 bin Euro prim alan Ryan Donk'a 1.2 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif edecek

Hollanda ve İtalya'dan da ciddi talipleri olan tecrübeli yıldızın bu teklife nasıl yanıt vereceği büyük bir merakla bekleniyor. Donk özellikle Luyindama'nın sakatlığı sonrası gösterdiği performansla Terim'in değişilmezleri arasına girdi.



