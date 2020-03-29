Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Rüştü Reçber, dünya basınında geniş yer buldu. Corona virüsü testi pozitif olduğu için hastanede tedavi gören efsane kaleciye, Avrupa medyası başta olmak üzere dış basında 'geçmiş olsun' mesajları yayınlandı. İşte o mesajlar;

"EFSANE KALECİ HASTANEDE"

İtalya'da Sky Sports, "Türk futbolunun efsane kalecisi hastanede" başlığıyla verdiği haberde; "Rüştü için corona virüs testi pozitif" bilgisi geçildi.

Calciomercato'da da 'Efsane Türk kaleci Rüştü, pozitif test sonucuyla hastanede tedavi görüyor" denildi.

KATALAN BASINI DA UNUTMADI

Goal, "Türkiye'nin idol kalecisi Rüştü Reçber'in testi pozitif" ifadeleriyle duyurdu. Fox Sports, Daily Mail ve Daily Star gibi yayın organlarında da, "Efsanevi Türk kaleciye corona virüs teşhisi. Testleri pozitif sonuçlandı" haberi verildi.

Katalan basını da eski Barcelonalı futbolcuyu unutmadı. Sport.es sitesinde; "Efsane Türk kaleciye corona teşhisi, pozitif" diye yazıdı.





BARCELONALI TARAFTARLARDAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJLARI

Barcelona taraftarları da Twitter başta olmak üzere sosyal medya üzerinden Rüştü Reçber için 'geçmiş olsun' mesajları paylaştı.Barça taraftarları çok üzüldüklerini vurguladı. Öte yandan Barcelona'nın resmi hesaplarında da efsane kaleciye mesajlar yayınlandı.